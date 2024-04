Rencontres professionnelles tuniso-marocaines autour des ingrédients et additifs alimentaires

A l’initiative du Centre de promotion des exportations (Cepex), des rencontres professionnelles B2B dans le secteur des ingrédients et additifs alimentaires se tiendront le 15 mai 2024 à Tunis entre des entreprises tunisiennes et un groupe marocain leader de l’industrie agroalimentaire.

Les ingrédients et additifs alimentaires, notamment les arômes, les ferments, les stabilisants, les gélifiants, etc., les ingrédients et pré-produits pour les secteurs de la boulangerie/pâtisserie et de la restauration collective, ainsi que la caroube, seront abordés lors de ces réunions, indique un communiqué du Cepex publié vendredi 27 avril.

Le secteur des industries agroalimentaires en Tunisie compte 965 entreprises de 10 salariés ou plus. Le nombre d’entreprises à participation étrangère est de 92, dont 22 à capital 100% étranger, tandis que 45 sont entièrement exportatrices, selon les données publiées par l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).