Tunisie : Décès du journaliste et militant Kamel Sammari

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a déploré ce samedi 27 avril 2024, le décès du militant et journaliste Kamel Sammari, qui a notamment occupé le poste de directeur général de Dar Assabah.

Originaire de Thala (Kasserine) Kamel Sammari ancien porte-parole d’Amnesty international était dès son plus jeune âge défenseur des droits humains et était engagé sur tous les fronts durant les différents régime, de celui de Bourguiba à nos jours.

En tant que journaliste, il a collaboré avec plusieurs médias nationaux et internationaux, notamment en Angleterre et a également occupé le poste de directeur général de Dar Assabah et celui de porte-parole officile du ministère du Transport, rappelle le SNJT.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et collègues du regretté Kamel Sammari.

Y. N.