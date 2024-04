Les campus américains protestent contre le soutien à la guerre d’Israël contre Gaza

Les jeunes, qui protestent dans les universités américaines contre le massacre de civils perpétré par Israël à Gaza, avec l’appui militaire et diplomatique de l’administration Biden, sont la conscience d’une Amérique qui a perdu son humanité au contact des lobbys et du complexe militaro-industriel engrangeant des milliards de dollars de bénéfices en attisant la haine entre les peuples.

Par Lahouari Addi *

De nombreuses universités américaines sont le lieu de protestations contre le massacre de civils perpétré à Gaza par Israël avec l’appui militaire et diplomatique de l’administration Biden.

Les jeunes étudiants savent que le génocide en cours cesserait immédiatement si l’administration Biden le décidait. Ils ne s’adressent pas au gouvernement d’Israël, prisonnier d’une logique coloniale où l’indigène n’a pas la valeur de l’être humain. Ils s’adressent au gouvernement de leur pays, partie prenante d’un conflit où la majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Et comme l’Amérique est l’arrière-front de l’armée israélienne, la conscience des jeunes protestataires, dont beaucoup sont d’origine juive, expriment une hostilité à cette guerre comme leurs aînés l’ont fait contre la guerre du Vietnam. Ils manifestent leur désapprobation suite au refus de leur pays, qui se dit attaché aux valeurs de la démocratie, de soutenir le droit international dans le conflit entre Israéliens et Palestiniens.

Une classe politique belliqueuse et nombriliste

Toute honte bue, l’establishment politique républicain, avec l’appui de nombreux démocrates qui ont vendu leurs âmes aux plus offrants, veulent ternir cette protestation, qui fait honneur à l’Amérique, l’accusant d’être antisémite. Ils crachent sur la générosité de la jeunesse qui exprime une humanité que la classe politique a perdue au contact des lobbys et du complexe militaro-industriel qui engrange des milliards de dollars de bénéfices en attisant la haine entre les peuples.

Le comble est atteint lorsque le speaker de la Chambre des députés, Mike Johnson, accuse les étudiants protestataires d’être des néo-nazis! Cette accusation indique non seulement le bas niveau du débat politique chez les Républicains, mais la volonté de justifier les massacres à Gaza qui sont présentés comme «une guerre juste opposant le Mal au Bien.»

Ce que les jeunes étudiants des campus américains disent à cette classe politique belliqueuse et nombriliste, c’est qu’ils veulent que leur pays soit un acteur de la paix dans le monde et non un «bully» sur la scène internationale.

Les milliards donnés à l’armée israélienne pour tuer serviraient mieux à aider à combattre la pauvreté en Amérique et dans le reste du monde.

* Professeur à l’Institut des études politiques de Lyon, chercheur au Gremmo, France.