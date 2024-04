Deux Tunisiens parmi les mineurs torturés par des gardiens d’une prison à Milan

L’enquête menée dans le cadre de l’affaire de mineurs violentés et torturés par des gardiens d’une prison à Milan en #Italie a révélé que l’on compte deux Tunisiens parmi les victimes.

C’est ce qu’a affirmé l’ancien député et activiste Majdi Karbaï qui habite en Italie dans une déclaration, ce lundi 29 avril 2024, à Mosaïque FM, en précisant que les rencontres entre un avocat et des détenus ont permis d’identifier les deux mineurs tunisiens.

En coordination avec une association locale, une plainte sera déposée dans ce sens contre les gardiens de la prison Cesare Beccaria à Milan impliqués dans cette affaire, a ajouté Majdi Karbai.

Rappelons que les médias italiens avaient annoncé, la semaine dernière, l’arrestation de 13 gardiens de prison et que 8 autres ont été suspendus dans le cadre de cette affaire.

Ces abus sur mineurs ont été perpétrés depuis 2022 et se sont poursuivis jusqu’à la révélation de l’affaire et l’identification des agresseurs, notamment grâce à des interceptions téléphoniques et des images du circuit interne de surveillance dudit centre de détention, ainsi que des témoignages d’anciens détenus.

Y. N.