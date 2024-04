Tunisie : projet d’agrandissement de la Marina de Monastir

La Tunisie connaît une reprise du tourisme de croisière, avec quelque 80 croisières programmées cette année, principalement vers les ports de La Goulette, Sousse et Zarzis, représentant quelque 220 000 arrivées.

C’est ce qu’a déclaré le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, lors d’une conférence de presse, en marge d’une visite d’inspection des travaux dans un hôtel de la zone touristique de Monastir, samedi 27 avril 2024.

Tout en affirmant sa volonté de développer le tourisme de croisière, Belhassine a souligné qu’au cours de l’année en cours, son département entend confirmer les bons résultats obtenus l’année dernière, lorsque le nombre d’arrivées a atteint environ 4,9 millions de touristes et que les recettes touristiques ont approché les 7 milliards de dinars.

L’accent sera mis sur la qualité des services, des infrastructures, de l’accueil, du transport, de l’environnement et de l’hébergement touristiques, ainsi que des sites archéologiques et historiques, a-t-il indiqué, soulignant que l’atteinte de la qualité est la responsabilité de chacun, y compris du citoyen dans le domaine de la propreté et de l’environnement.

Le ministre a ensuite visité la Marina de Monastir, où il a entendu une présentation sur le projet d’agrandissement de ce port de plaisance, qui compte actuellement 300 amarres et 57 appartements hôteliers d’une capacité de 210 lits, et devrait atteindre 400 ou 450 amarres avec le projet d’agrandissement.

Ce projet, qui a reçu l’approbation préliminaire de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal), est actuellement en train de finaliser les procédures juridiques.

Belhassine a également écouté une présentation sur la préparation et la réfection de l’entrée principale de la marina d’un coût estimé à 600 000 dinars, ainsi que les obstacles empêchant son développement souhaité.

Par la même occasion, le ministre a présidé l’ouverture de la 6e édition du Salon de l’artisanat du Sahel, organisée par l’Office national de l’artisanat tunisien (Onat) et la Société des expositions Zitouna, qui se poursuivra jusqu’au 5 mai 2024 au Palais des Expositions du Sahel, sous le slogan «Parfum du pays», avec la participation de 200 artisans hommes et femmes de plusieurs spécialités venus de 18 gouvernorats.

I. B.