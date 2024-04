Tunisie : succès des 7e Journées romaines d’El Jem

Simulation de spectacles de combats de gladiateurs, concerts de musique ancienne, représentations théâtrales, ateliers d’outils et de mosaïques, tir à l’arc, dégustation de plats typiques locaux, danses romaines…

Tels sont les temps forts de la septième édition des Journées romaines d’El-Jem ou Thysdrus (son nom à l’époque romaine) organisées samedi 27 avril 2024 à l’amphithéâtre romain d’El-Jem, également connu sous le nom de «petit Colisée».

Un événement ayant pour objectif de promouvoir les secteurs culturel, touristique et économique à travers la redécouverte du patrimoine romain et des différents sites archéologiques de Tunisie, parrainé par le ministère tunisien des Affaires culturelles. Un authentique voyage dans le temps qui a permis à des milliers de personnes de redécouvrir El-Jem au temps de la Rome antique.

L’amphithéâtre romain d’El-Jem, déclaré patrimoine de l’Unesco et faisant récemment l’objet d’un jumelage avec le parc archéologique du Colisée, est le troisième plus grand après ceux de Rome et de Capoue. Les «gladiateurs» de la Legio XII Fulminata/Ludus Aemilius de Cesena ont également retenu l’attention du nombreux public venu de toute la Tunisie et de l’étranger, pour leur troisième participation, dirigés par Milo Montalti.

Les Journées romaines d’El-Jem ont été organisées par l’association We love El-Jem avec le patronage officiel de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), le soutien de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) et du financement de l’Union européenne au titre du programme «Tounes Wijhetouna».

