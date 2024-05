« 1001 jours sur Mars » : Spectacle astronomique immersif à la Cité des sciences de Tunis

La Cité des sciences de Tunis (CST) a annoncé la projection d’un 2e nouveau spectacle astronomique immersif intitulé : « 1001 jours sur Mars ».

Ce spectacle prévu pour le 2 mai 2024, est organisé dans le cadre de l’enrechissement et la diversification de ses offres en terme de vulgarisation, diffusion et dissémination auprès de la société des actualités de la connaissance dcientifiques et du savoir, et ce, à l’occasion de la Journée mondiale des Planétariums, 11 mai 2024.

Cette projection au profit du grand public est la deuxième après celle de « Voyage dans la lumière », déjà en projection, ajoute la même soirce, en précisant qu’il s’agit d’un spectacle acquis dans le cadre d’un partenariat Tuniso-américain, offrant aux amateurs de l’astronomie à la CST une expérience sensorielle époustouflante qui les emmènera littéralement dans un voyage spatiale vers la planète.

Communiqué