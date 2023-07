Journée mondiales des Astéroïdes à la Cité des Sciences à Tunis

La Cité des Sciences à Tunis organise le samedi 8 juillet un événement autour de la Journée mondiale des astéroïdes. Conférence, exposition et observation sont au programme de cette journée qui sera ouverte au grand public.

La Journée mondiale des astéroïdes est célébrée le 30 juin de chaque année depuis 2016. C’est l’occasion de commémorer l’explosion de la Toungousta survenue en 1908.

Cette journée sert à informer et à sensibiliser le public aux risques et aux impacts des astéroïdes. La Cité des Sciences à mis en place un programme grand public qui comprendra une conférence intitulée « Les astéroïdes» présentée par M. Anis Yahyaoui Professeur d’Encadrement Scientifique en Chef, une exposition sur les météorites collectés en Tunisie, animée par M.Jihad Dridi, Ingénieur en géosciences et Chef de Service du Patrimoine géologique à l’Office National des Mines (ONM), des observations au télescope et une diffusion du spectacle « Astéroïdes, mission extrême ».

F.B