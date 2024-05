ATFD : Rassemblement de solidarité avec Bochra Belhaj Hmida

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) organise un rassemblement, jeudi 2 mai 2024, devant la Cour d’appel de Tunis, en solidarité avec son ancienne présidente Bochra Belhaj Hmida, poursuivie dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat.

Dans un communiqué publié ce 1er mai, l’ATFD appelle à soutenir Bochra Belhaj Hmida, en rappelant que l’avocate féministe a consacré sa vie à défendre les libertés et les droits humains et toutes les causes nobles et justes.

L’ATFD a de ce fait décidé d’organiser un rassemblement, jeudi à 9h, devant la Cour d’appel de Tunis, estimant que le dossier visant Bochra Belhaj Hmida est vide et a été fabriqué car elle a dit la vérité face à une injustice et une tyrannie brutales, lit-on dans le communiqué.

Dans un précédent communiqué concernant cette affaire, l’ATFD avait affirmé que celui-ci a été «fabriqué de toute pièce et vise à porter atteinte à toutes les familles politiques et à vider la scène de tout adversaire politique potentiel afin que le président poursuive ce qu’il a commencé depuis le 25 juillet 2021, en se vengeant de toutes celles et ceux qui se sont opposés d’une façon ou d’une autre et de manière pacifique à la suspension de la constitution de 2014 et à l’abandon des acquis de la démocratie, de la liberté d’expression et de l’État du droit et des institutions».

Y. N.