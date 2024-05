Tunisie : projets privés de production d’électricité dans le centre et le sud

Des accords pour des projets privés de production d’électricité à Gafsa et Tataouine seront signés par le ministère de l’Industrie en ce début mai 2024, tandis que les accords similaires le seront avant fin juin 2024 pour Sidi Bouzid et Tozeur.

Les projets de Sidi Bouzid et Tozeur concernent la production de 100 mégawatts d’électricité, tandis que ceux de Gafsa et Tataouine concernent la production de 300 mégawatts.

C’est ce qui a été convenu lors d’une séance de travail ministérielle présidée par le Premier ministre Ahmed Hachani au Palais du Gouvernement à la Kasbah mardi 30 avril 2024.

Pendant la réunion de la Haute commission pour la production privée d’électricité, il a été confirmé l’achèvement du programme d’allocation de projets pour le lot de 500 MW, selon un communiqué du Premier ministère.

Y ont participé la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, la ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb Gazzeh, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mohamed Rekik, la ministre de l’Environnement, Leila Cheikhaoui, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri.

A l’ouverture de la réunion, M. Hachani a souligné la nécessité d’accélérer les procédures administratives pour tous les projets électriques prévus afin de réaliser la transition énergétique souhaitée, compte tenu de son impact positif sur l’équilibre de l’économie tunisienne.

Le 30 mai courant est la date limite de soumission des offres pour d’autres projets prévus d’une capacité de production d’énergie solaire de 500 mégawatts dans différentes régions du pays, dans le cadre du lot précédemment prévu d’une capacité de production de 1 700 mégawatts.

Le Premier ministre a également recommandé l’élaboration d’un décret obligeant les différentes institutions et structures publiques à intégrer le recours aux énergies renouvelables, et ce dans le cadre de la stratégie nationale de transition environnementale et énergétique.