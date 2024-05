Soirée de remise des Prix Comar d’Or au Théâtre municipal de Tunis

Fidèle à son engagement citoyen, Comar Assurances célèbre cette année la 28e édition de ses prix littéraires Comar d’Or, en remettant les prix aux lauréats, lors d’une soirée au Théâtre municipal de Tunis, samedi 4 mai 2024, à partir de 19h30.

Ces prix sont décernés annuellement aux meilleurs romans écrits en langues arabe et française par des auteurs tunisiens et publiés en Tunisie et à l’étranger, entre deux sessions.

Six prix seront décernés, trois pour chaque langue (Prix Découverte, Prix spécial du jury et le Prix Comar d’Or) aux romans tunisiens qui se distinguent par la qualité de leur écriture, l’originalité de leur thème et leur dimension innovatrice.

Outre la remise des prix aux lauréats, le programme de la soirée prévoit un prélude musical avec la chanteuse Eya Daghnouj et une soirée de tarab avec le chanteur Mehdi Ayachi. Les romans primés seront dédicacés par leurs auteurs dans un stand libraire qui sera mis en place à l’occasion dans le hall du théâtre municipal de Tunis.

