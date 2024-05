Rome, Tunis, Alger et Tripoli unis dans la lutte contre la migration irrégulière

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a rencontré à Rome ses homologues italien, algérien et libyen «pour discuter d’une coopération commune sur les questions liées à l’immigration irrégulière et à la sécurité des frontières».

C’est ce que rapporte un communiqué du ministère de l’Intérieur de Tunis, précisant que la réunion avait également pour objectif «d’unifier les visions et d’adopter une approche globale pour lutter contre le phénomène de la migration irrégulière avec la participation des pays d’origine, de transit et de destination», et de «définir de grandes orientations pour lutter contre ce phénomène».

«La réunion a également constitué un espace de consultation et de coordination pour échanger des vues sur des questions connexes, permettant une vision commune des mécanismes pratiques de coopération», conclut le communiqué.

En lien avec cette information, aujourd’hui à l’aube, vers 3 heures, un important dispositif sécuritaire à été déployé dans la zone des Berges du Lac de Tunis, pour déloger les quelque 800 à 1000 migrants subsahariens observant un sit-in devant les bâtiments des institutions onusiennes en charge des problèmes des réfugiés.

Où toutes ces personnes, dont des femmes et des enfants, ont-elles été transférées ? Bien inspiré celui qui saura le dire, étant donné que l’opération n’a pas été annoncée et a eu lieu à un moment où elle a peu de chance d’être documentée par des journalistes.

I. B.