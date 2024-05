Hammamet : Une étrangère et un Tunisien arrêtés pour trafic de drogue

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la police a arrêté dans un hôtel situé à Hammamet, un Tunisien et une étrangère en possession de cannabis et de cocaïne entre autres drogues

L’opération a été menée sur la base d’informations et d’investigations selon lesquelles une étrangère et un Tunisien revendent de la drogue dans ds zones touristiques à Hamamet et la police judiciaire a intercepté les suspects, lors d’une descente effectuée en coordination avec le Parquet, indique la Direction générale de la sûreté nationale ce lundi 6 mai 2024.

La même source a précisé que la suspecte est connue des services de police et qu’elle fait l’objet d’un mandat de recherche pour trafic de drogue.

Y. N.