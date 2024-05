Météo-Tunisie : Retour de la pluie ce mardi

La pluie fera son retour dans la plupart des régions de Tunisie, à partir de demain après-midi et se poursuivra mercredi 8 mai 2024, annonce l’Institut national de la météorologie (INM).

Dans une alerte météo publié ce lundi 6 mai, l’INM précise que les précipitations concerneront d’abord l’Est et l’Ouest du pays, puis progressivement toutes les autres régions, en particulier le Centre et le Nord, où des pluies intenses et orageuses sont attendues

La même source annonce une baisse des températures et des vents forts soufflant jusqu’à 80Km/h dans le Sud, ajoutant que ce temps froid et pluvieux se poursuivra mercredi.

Y. N.