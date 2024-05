Tunisie : Moncef Marzouki visé par une instruction judiciaire

Une instruction judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’ancien président provisoire de la république et président du parti parti Al-Harak Moncef Marzouki, annonce la porte-parole du Pôle judiciaire antiterroriste Hanene Gaddes, dans une déclaration à l’agence Tap, ce lundi 6 mai 2024.

Cette enquête a été ouverte suite à des déclarations de Moncef Marazouki lors d’une conférence de presse et il est accusé d’avoir délibérément porté atteinte aux institutions de l’État et à des magistrats en exercice, notamment en les diffamant.

« Lors de cette conférence organisée à l’étranger il a diffamé un certain nombre de juges en exercice, notamment en leur attribuant des faits qui nuisent à leur réputation et à leur considération et dont il a divulgué les noms, les exposant ainsi à des dangers, ces derniers, bénéficiant de la protection en vertu de la loi antiterroriste », a expliqué Hanene Gaddes.

Rappelons qu’en janvier dernier, la chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis avait condamné par contumace Moncef Marzouki, à huit ans de prison ferme avec exécution immédiate.

Y. N.