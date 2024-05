La Tunisie submergée par la problématique migratoire

A l’approche de l’été, propice à une recrudescence de la migration sauvage par mer vers l’Europe, il importe de gérer avec davantage de transparence ce problème migratoire qui semble se ranger en tête des préoccupations des Tunisiens qui n’en manquent pas.

Elyes Kasri

Compte tenu de mon expérience professionnelle, certains amis m’ont invité à proposer des solutions diplomatiques à la problématique migratoire qui commence à prendre l’allure d’une menace à la sécurité nationale touchant même la pérennité de la Tunisie.

Ma réponse a été empreinte de mesure et de modestie car, faute de communication et de transparence gouvernementales sur cette question, de nombreux éléments demeurent entourés d’une opacité qui rend difficile toute analyse objective à l’abri des suppositions et supputations qui pourraient être prises pour un parti pris ou des arrières pensées politiques ou autres.

Manque d’information officielle

En dépit de mon expérience professionnelle (affaires consulaires en Suède dans les années 80 et ambassadeur à Berlin durant la vague migratoire de 2015 qui a ébranlé l’Allemagne ainsi que l’attentat meurtrier au camion bélier commis à Berlin en décembre 2016 par le Tunisien Anis Amri), faute d’une connaissance suffisamment actualisée de la répartition des responsabilités et des compétences entre les ministères, institutions et autres intervenants nationaux et une information suffisamment crédible sur les délibérations et engagements oraux et écrits conclus avec des parties étrangères, il serait hasardeux de procéder à un diagnostic réaliste et de proposer un scénario crédible de sortie d’une crise dont personne ne peut nier l’existence et même l’aggravation de jour en jour.

Faute de transparence et de communication sereine sur cette question qui prend dans l’esprit de nombreux Tunisiens l’allure d’une menace à la sécurité nationale, de plus en plus se mettent à avancer les suppositions les plus éclectiques avec un dénominateur commun conspirationniste et une variété de motifs et de protagonistes. Certains évoquent avec moult détails et une imagination débordante soit un complot étranger avec une variété déroutante de protagonistes et de mobiles ou une prétendue lutte de clans avec les moyens les plus fantaisistes y compris la magie noire.

Il y va de la paix des esprits

Avec la proximité de l’été, propice à une recrudescence de la migration sauvage par mer vers l’Europe et une saison touristique prometteuse qui ne devrait pas être compromise par des scènes ou une instrumentalisation médiatique défavorables à la Tunisie, il importe de gérer avec davantage de transparence ce problème migratoire qui semble se ranger en tête des préoccupations des Tunisiens qui n’en manquent pas.

Dans cette phase pré-électorale présidentielle, il y va de la paix des esprits, de la sécurité publique et de la stature et la crédibilité internationales de la Tunisie.

* Ancien ambassadeur.