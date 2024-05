Les personnes âgées plus exposées aux effets indésirables de l’automédication

La prise de médicaments sans avis médical et l’automédication chez les personnes âgées souffrant de nombreuses maladies chroniques peuvent entraîner des interactions médicamenteuses nocives, a expliqué le gériatre Dr Afef Hammami.

Les personnes âgées sont exposées à la possibilité d’interactions médicamenteuses et d’effets indésirables sur leur santé si elles prennent des médicaments incompatibles ou inappropriés, c’est pourquoi elles doivent consulter un gériatre, a-t-elle expliqué à l’agence Tap.

À mesure que nous vieillissons, la capacité des reins et du foie à éliminer les médicaments résiduels de l’organisme diminue, a-t-elle expliqué, ajoutant que des études scientifiques ont montré que les personnes de plus de 65 ans prennent cinq médicaments ou plus.

Elle a expliqué que les interactions médicamenteuses peuvent, dans certains cas, entraîner des pathologies ou des hémorragies au niveau du cerveau, et que certains antibiotiques peuvent augmenter le taux de sucre dans le sang chez les diabétiques, ou provoquer, dans d’autres cas, une forte augmentation de la sécrétion de certaines hormones dues au diabète, à l’utilisation de certains antidépresseurs et anti-inflammatoires inappropriés, conduisant à des interactions indésirables.

Dr Afef Hammami a souligné la nécessité pour les médecins de connaître les médicaments qu’ils administrent et d’étudier leurs interactions afin de garantir l’efficacité des traitements prodigués aux personnes âgées atteintes d’une ou plusieurs maladies, appelant à éviter l’automédication et l’utilisation de compléments alimentaires sans avis médical.

D’après Tap.