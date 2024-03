Le jeûne est recommandé aux personnes âgées sans maladie chronique

«Contrairement aux idées reçues, le jeûne est recommandé aux personnes âgées qui ne souffrent pas de maladies chroniques, car il améliore la santé du cœur et des vaisseaux sanguins chez les personnes âgées, abaisse le taux de sucre dans le sang et les taux de graisses et contribue ainsi à prévenir les maladies cardiovasculaires, l’hypertension et l’athérosclérose».

C’est ce qu’a expliqué la gériatre Afef Hammami dans un entretien avec l’agence Tap, mercredi 13 mars 2024, ajoutant que le jeûne aide les personnes âgées à renforcer leur immunité en produisant davantage d’anticorps qui protègent contre les infections et les maladies, améliore le fonctionnement du système digestif et élimine les toxines du corps.

Pendant le jeûne, le foie contribue à la production de sucre dans le corps et produit plus d’énergie, a encore explique Afef Hammami, en soulignant que le jeûne contribue également à améliorer la mémoire, la concentration, la santé cérébrale et la qualité du sommeil.

La gériatre a toutefois appelé les personnes âgées souffrant de maladies chroniques à consulter leur médecin généraliste, avant de prendre la décision de jeûner ou pas, soulignant la nécessité d’adopter une alimentation riche en fibres, en légumes et en protéines, et de boire suffisamment d’eau.

D’après Tap.