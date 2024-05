Tunisair : Reprise des vols entre la Tunisie et le Portugal (Photos)

La compagnie aérienne nationale Tunisair a annoncé, ce mardi 7 mai 2024, la reprise de ses vols entre la Tunisie et le Portugal après la cérémonie organisée hier à Lisbonne en présence de son DGA commercial Moez Ben Rejeb, de l’ambassadeur tunisien Naoufel Hdia et autres parties prenantes portugaises et tunisiennes.

« Cette cérémonie a été une occasion renouvelée de distinguer le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre la Tunisie et le Portugal », a commenté.Tunisair.

« Comme c’est bon de se retrouver… Nos passages lisboètes 🇵🇹 se sont envolés pour découvrir le meilleur de la Tunisie 🇹🇳 » , a ajouté la compagnie aérienne nationale en publiant les photos du premier vol marquant la reprise.