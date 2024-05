Tunisie : L’ATFD solidaire avec Saâdia Mosbah, présidente de l’association Mnemty

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a exprimé sa solidarité avec la militante et présidente de l’Association Mnemty contre discrimination raciale en Tunisie, Saâdia Mosbah, qui a été arrêtée hier et placée en garde à vue ce mardi 7 mai 2024.

L’ATFD a appelé à la solidarité avec Saâdia Mosbah et l’association qu’elle préside, sachant que Mnemty, qui œuvre notamment, pour une Tunisie plurielle a récemment souligné la nécessité de protéger les frontières tunisiennes, tout en respectant les normes internationales en matière de droits de l’homme, et ce, à propos de la gestion du flux migratoire.

De ce fait, l’ATFD a appelé les voix libres, hommes et femmes juristes, à faire face aux campagnes racistes, à l’incitation à la haine et aux discours de haineux, estimant que ce qui affecte aujourd’hui la paix sociale en Tunisie en ce qui concerne les migrants et les incidents violents récemment eregistré, découle de l’absence totale d’une approche claire pour traiter de cette question : « seule une approche sécuritaire et celle-ci est insuffisante et fait de la Tunisie un garde-frontière pour mettre en œuvre les diktats de l’Union européenne et de l’Italie en particulier ».

De son côté, l’association Mnemty a rappelé son rôle qui consiste à œuvrer pour la coexistence et pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et son attachement à la protection des droits humains de tous les individus, quelle que soit leur couleur, leur nationalité, leur origine ou leur religion.

« Mnemty s’efforce d’y parvenir à travers ses différents programmes et projets…. Nous tenons à préciser à l’opinion publique, que contrairement à ce qui circulé sur les réseaux sociaux, l’association n’a pas appelé, ni secrètement ni publiquement, à l’ouverture des frontières, mais a plutôt souligné la nécessité de protéger les frontières tout en respectant les normes internationales en matière de droits de l’homme », lit-on dans un communiqué publié ce jour.

La même source a également affirmé que les membres de l’association Mnemty sont ouverts et prêts à traiter avec toutes les administrations tunisiennes en matière de reporting de leurs activités financières avec précisions et en toute transparence.

Notons que Me Bassem Trifi, président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH), a indiqué sur Express Fm que Saadia Mosbah, a été placée en garde à vue pour une période de 5 jours dans le cadre d’une affaire qui serait liées aux financements reçus par l’association qu’elle préside.

Depuis son arrestation hier , Saadia Mosbah a bénéficié d’une vague de soutien par différentes parties, notamment des associations, des activistes de la société civile et autres militants.

Y. N.