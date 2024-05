Ifsa 2024 pour promouvoir le tourisme culinaire tunisien

La Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT) organisera deux événements internationaux visant à promouvoir le tourisme culinaire tunisien, du 3 au 5 juillet 2024, à Tunis, dans le cadre de la 2e édition de l’International Food Show Africa (Ifsa Africa), qui présentera les dernières technologies de transformation des aliments et d’emballage.

Parmi ces événements figurent le 1er Festival international des Journées du patrimoine culinaire et le premier Concours international des chefs, qui se tiendront au Centre des expositions du Kram en collaboration avec ITNC Expo, organisateur du salon Ifsa Africa, a indiqué à l’agence Tap le directeur exécutif de la FTRT, Mohamed Haouas.

La FTRT a organisé mardi une rencontre d’information à l’intention des attachés économiques et culturels représentant plus de 30 ambassades accréditées à Tunis et des organisations internationales basées en Tunisie, avec le soutien des ministères du Tourisme et de l’Artisanat et des Affaires étrangères.

L’objectif est de créer une dynamique touristique tout au long de l’année, de promouvoir le tourisme culinaire tunisien et de développer les exportations de produits agroalimentaires locaux, a ajouté Houas.

L’événement permettra également de promouvoir l’image de la Tunisie et d’offrir aux pays étrangers participants l’occasion de mettre en valeur leur patrimoine culinaire, a-t-il ajouté.

Le nombre de participants étrangers sera déterminé à l’issue de l’événement, auquel ont participé des attachés de plusieurs pays dont le Canada, l’Italie, la France, l’Espagne, la République de Cuba, le Pakistan, l’Argentine, l’Algérie, la Syrie, la Libye et le Maroc.

Le directeur général de l’Ifsa, Islem Louati, a souligné que le salon de cette année présentera cinq nouveaux événements et compétitions internationaux, qui seront jugés par des professionnels de renommée internationale. Il a cité comme exemple la première Carthage Africa Pizza Cup, qui se déroulera en partenariat avec l’Accademia Pizzaloli Enotria (Italie), ajoutant que le vainqueur de cette compétition participera au Championnat du monde de pizza.

Il y aura également le Pavillon des Concours d’huiles internationales de Carthage, une vitrine où les producteurs présenteront les meilleures huiles d’olive de leur pays, qui seront évaluées par des jurys internationaux.