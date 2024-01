La Route Culinaire de Tunisie présentée au salon Fitur en Espagne  

La Route Culinaire de Tunisie (RCT) a été présentée dans le cadre du au Salon international du tourisme de Madrid (Fitur), qui s’est tenu du 24 au 28 janvier 2024, auprès d’un public international composé de représentants institutionnels, professionnels du tourisme, de journalistes et de voyageurs. Vidéo.

Un public nombreux a exprimé un intérêt pour ce programme, en participant à des présentations et des dégustations sur le stand de Discover Tunisia mis en place par la représentation de l’ONTT en Espagne.

La RCT représente une nouvelle offre de tourisme durable, qui invite les voyageurs à (re)découvrir la richesse du patrimoine culinaire tunisien, en participant à des expériences culinaires et créatives.

Apprendre à fabriquer l’harissa ou son propre fromage dans le Nord, découvrir les secrets les mieux gardés des vins tunisiens, pêcher le poulpe selon les techniques traditionnelles des îles Kerkennah, fabriquer ses cosmétiques naturels à l’huile d’olive dans les huileries souterraines de Djerba ou du Dahar, ou grimper aux palmiers, pour réaliser les meilleures confitures avec des dattes fraîchement récoltées dans le Sud… sont quelques-unes des centaines d’expériences disponibles sur la plateforme numérique tant pour le secteur B2B que B2C.

Au-delà des expériences, la RCT est un modèle de tourisme durable, issu d’un processus de co-création impliquant des centaines d’agriculteurs, d’entrepreneurs et d’associations tunisiennes, dans le but de convertir les richesses naturelles et les traditions en une offre de tourisme vertueux permettant de diversifier l’activité touristique à travers tout le pays et tout au long de l’année.

De fait, la RCT a été créée dans le cadre du projet «Promotion du Tourisme Durable» mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec le soutien de la GIZ et cofinancé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union Européenne, dans le cadre de son programme Tounes Wijhetouna.

Un projet désormais consolidé qui est entré dans sa phase de commercialisation grâce aux échanges générés à Fitur, laissant augurer un positionnement de la Tunisie comme l’une des destinations phares pour 2024 ! Vidéo.