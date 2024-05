La Tunisie réaffirme son soutien au peuple palestinien et appelle à s’unir contre le génocide

La Tunisie appelle tous les peuples libres du monde à se tenir unis contre le génocide et de déplacement forcé perpétrés par les forces d’occupation sionistes.

Elle exhorte tous les pays du monde à arrêter immédiatement ce massacre, d’autant plus que l’entité occupante persiste dans son arrogance et sa criminalité, dans une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire, et se prépare à commettre un massacre majeur sous les yeux du monde contre plus d’un million et demi de Palestiniens dans la ville de Rafah.

La Tunisie réaffirme son soutien inconditionnel au peuple palestinien frère dans ses luttes pour recouvrer ses droits légitimes, inaliénables et non obsolètes, ainsi que sa position ferme et solidaire avec les frères palestiniens pour l’établissement de leur État pleinement souverain sur toute la terre de Palestine, avec Al-Qods Al-Charif comme capitale.

Notons que selon le dernier bilan disponible, les frappes israéliennes ont fait depuis le 7 octobre dernier près de 35.000 morts et plus de 78.400 blessés, en majorité des femmes et des enfants, sachant que Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), vient de lancer une nouvelle alerte ce jour via la plateforme X, quant au système de santé à Gaza qui est dévasté

« Les hôpitaux du sud de Gaza n’ont plus que trois jours de carburant, ce qui signifie qu’ils pourraient bientôt cesser de fonctionner », a-t-il alerté.

Communiqué