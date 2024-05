Tunisie : La dynamique féministe exprime sa solidarité avec Saâdia Mosbah

La dynamique féministe, regroupant des organisations et des associations militant pour la cause féminine, a exprimé sa solidarité inconditionnelle avec Saâdia Mosbah, présidente de l’association Mnemty.

Dans son communiqué, la dynamique féministe a dénoncé l’arrestation de la milutante Saâdia Mosbah et sa mise en garde à vue hier, pour une période de 5 jours en déplorant l’absence d’accusations claires justifiant cette décision et en rappelant que la présidente de Mnemty a récemment été victime de discrimination raciale et d’une campagne de diffamation massive via des pages suspectes.

La dynamique féministe a également fait part de son inquiétude face au discours officiels qui portent atteinte aux militants qui luttent pour le pluralisme et la diversité et contre la discrimination raciale et expriment leur solidarité avec les migrants : Il s’agit d’une stratégie politique alimentée par un discours de haine hostile aux droits humains, fondé sur une rhétorique populiste et conservatrice.

La même source a par ailleurs fermement dénoncé toutes les violations des droits de l’homme et des libertés, y compris toutes les formes de discrimination raciale et les attaques contre les minorités.

Y. N.