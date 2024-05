Tunisie : 376 personnes sont décédées sur les routes depuis janvier 2024 !

Depuis le début de l’année 2024 et jusqu’au 8 mai courant, 376 sont mortes dans des accidents de la route enregistrés dans les différentes régions du pays.

Ce triste bilan a été révélé, ce jeudi 9 mai 2024 par l’Observatoire national de la circulation routière qui a fait état de 1571 accidents de la routes en à peine 4 mois, ayant également fait 2204 blessés.

Ces drames humains ont principalement été causés par un manque de vigilance, l’excès de vitesse et le non respect de la priorité, ajoute la même source, en appelant les conducteur au respect du code de la route et à la prudence continue.

Y. N.