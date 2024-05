CNN lève le voile sur une prison secrète israélienne dans le désert du Néguev

CNN a levé le voile, vendredi 10 mai 2024, sur une prison israélienne jusqu’à récemment secrète à Sde Teiman au cœur du désert du Néguev où des Gazaouis illégalement détenus subissent les pires sévices. Un camp de l’horreur et de la barbarie qui en réalité s’apparente plus à un camp de concentration qu’à une prison. (Ph. CNN).

Imed Bahri

«Dans une base militaire qui sert désormais de centre de détention dans le désert israélien du Néguev, un Israélien travaillant dans cet établissement a pris deux photos d’une scène qui, selon lui, continue de le hanter. Des rangées d’hommes en survêtement gris sont vus assis sur des matelas fins comme du papier, entourés de barbelés. Tous semblent avoir les yeux bandés, la tête penchée lourdement sous la lueur des projecteurs», explique l’enquête de la chaîne américaine. «Une odeur putride remplissait l’air et la pièce bourdonnait des murmures des hommes», a déclaré à CNN l’Israélien qui se trouvait dans l’établissement. Interdits de se parler, les détenus marmonnaient entre eux.

«On nous a dit qu’ils n’étaient pas autorisés à bouger. Ils devraient s’asseoir droit. Ils n’ont pas le droit de parler. Pas autorisé à regarder sous leur bandeau. Les gardes ont reçu pour instruction de crier ‘‘Oskot’’- tais-toi en arabe- et de repérer les personnes problématiques et de les punir», a ajouté la source.

CNN s’est entretenue avec trois lanceurs d’alerte israéliens qui travaillaient dans le camp désertique de Sde Teiman où sont détenus des Palestiniens capturés lors de l’invasion de Gaza par Israël. Tous se sont exprimés au risque de répercussions juridiques et de représailles de la part de groupes soutenant la politique dure d’Israël à Gaza.

L’odeur des blessures négligées laissées pourrir

Ils dressent le portrait d’un établissement où les médecins amputaient parfois les membres des prisonniers en raison de blessures causées par des menottes constantes, de procédures médicales parfois réalisées par des médecins sous-qualifiés ce qui vaut à Sde Teiman la réputation d’être «un paradis pour les internes» et où l’air est empli de l’odeur des blessures négligées laissées pourrir.

Selon les récits, l’établissement situé à environ 30 kilomètres de la frontière de Gaza est divisé en deux parties: des enclos où environ 70 détenus palestiniens de Gaza sont placés sous contrainte physique extrême et un hôpital de campagne où les détenus blessés sont attachés à leur lit, portant des couches et nourris avec des pailles.

«Ils les ont dépouillés de tout ce qui ressemblait à des êtres humains», a déclaré un lanceur d’alerte, qui travaillait comme médecin à l’hôpital de campagne de l’établissement.

«Les passages à tabac n’avaient pas pour but de recueillir des renseignements. Ils étaient exécutés par vengeance», a déclaré un autre lanceur d’alerte. «C’était une punition pour ce qu’ils (les Palestiniens, Ndlr) ont fait le 7 octobre et une punition pour leur comportement dans le camp.»

Répondant à la demande de commentaires de CNN sur toutes les allégations formulées dans ce rapport, l’armée israélienne a déclaré dans un communiqué: «Tsahal veille à une bonne conduite envers les détenus en détention. Toute allégation de mauvaise conduite de la part de soldats de Tsahal est examinée et traitée en conséquence. Dans les cas appropriés, des enquêtes de la MPCID (Division des enquêtes criminelles de la police militaire) sont ouvertes lorsqu’il existe des soupçons de faute justifiant une telle action.» Et d’ajouter: «Les détenus sont menottés en fonction de leur niveau de risque et de leur état de santé. Les autorités n’ont pas connaissance d’incidents de menottage illégal.» Un mélange de langue de bois, de mensonge et de manipulation dont seule la propagande israélienne est capable!

Censure militaire ferme sur les questions de sécurité

CNN ajoute que l’armée israélienne n’a pas directement démenti les informations selon lesquelles des personnes auraient été déshabillées ou détenues avec des couches. Au lieu de cela, elle a déclaré que les vêtements seront rendus aux détenus une fois que Tsahal aurait déterminé qu’ils ne représentaient aucun risque pour la sécurité.

Des informations faisant état d’abus à Sde Teiman ont déjà fait surface dans les médias israéliens et arabes après le tollé des groupes de défense des droits israéliens et palestiniens concernant les conditions qui y règnent. Mais ce rare témoignage d’Israéliens travaillant dans l’établissement jette un éclairage supplémentaire sur la conduite d’Israël dans sa guerre à Gaza avec de nouvelles allégations de mauvais traitements. Cela jette également davantage de doute sur les affirmations répétées du gouvernement israélien selon lesquelles il agit conformément aux pratiques et au droit internationaux acceptés.

CNN a demandé l’autorisation à l’armée israélienne d’accéder à la base de Sde Teiman. Le mois dernier, une équipe de CNN a couvert une petite manifestation devant l’entrée principale organisée par des militants israéliens exigeant la fermeture de l’établissement. Les forces de sécurité israéliennes ont interrogé l’équipe pendant environ 30 minutes exigeant de voir les images prises par le photojournaliste de CNN. Israël soumet souvent les journalistes, même étrangers, à la censure militaire sur les questions de sécurité.

L’armée israélienne a reconnu avoir partiellement converti trois installations militaires différentes en camps de détention pour les détenus palestiniens de Gaza depuis l’opération Déluge d’Al-Aqsa qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Ces lieux de détention sont Sde Teiman dans le désert du Néguev ainsi que les bases militaires d’Anatot et Ofer (surnomme le Guantanamo israélien) en Cisjordanie occupée.

CNN a interviewé plus d’une douzaine d’anciens détenus de Gaza qui semblaient avoir été libérés de ces camps. Ils ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas déterminer où ils étaient détenus car ils avaient les yeux bandés pendant la majeure partie de leur détention et étaient coupés du monde extérieur. Mais les détails de leurs récits concordent avec ceux des lanceurs d’alerte.

Israël bat tous les records de violation des droits humains

Il est important de rappeler qu’il ne faut pas confondre ce camp de Sde Teiman dans le désert du Néguev qui est resté une prison secrète jusqu’à très récemment et qui a fait l’objet de cette enquête de CNN avec la prison du Néguev qui est un autre lieu de la barbarie israélienne depuis des décennies mais qui n’est pas une prison secrète et dont nous avons déjà parlé dans un précédent article intitulé «La torture en Israël atteint le stade du viol, témoigne un ex-détenu palestinien».

Il faut dire qu’en matière de violation des droits humains, de crimes, de torture, d’horreur et des pires sévices, Israël bat tous les records et l’impunité dans il bénéficie de la part de la communauté internationale ne fait que détériorer davantage la situation.

Quand il s’agit des crimes israéliens, l’Occident devient aveugle et laisse faire et telle est la tragédie. Les autorités américaines ou allemandes qui font le choix de la répression d’une manière lâchement pavlovienne à chaque manifestation de soutien à la Palestine mais également les autorités britanniques et tous les soutiens zélés d’Israël devraient lire cette enquête de CNN. Ils ne peuvent pas dire que CNN est une chaîne pro-palestinienne d’autant plus que les lanceurs d’alerte qui ont témoigné sont des Israéliens. Pourraient-ils retrouver leur conscience en lisant cette enquête ou bien est-ce trop tard et l’ont-ils perdu à jamais? Le doute est permis quand on voit la complicité, la servilité et le comportement obséquieux dont font preuve les puissances occidentales avec Israël qui commet un atroce génocide depuis plus de sept mois à Gaza.