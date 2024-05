Tunisie : Du nouveau dans l’affaire de la mère maltraitante

Le juge d’instruction près le tribunal de Mahdia a émis un mandat de dépôt à l’encontre de la mère maltraitante qui a sauvagement battu ses deux enfants de 3 et 5 ans, leur causant de nombreuses fractures et ayant nécessité l’admission du plus jeune dans un état grave en soins intensifs.

La femme de 26 ans a eu ses deux enfants de pères « inconnus » et vivait jusqu’à son arrestation avec un autre homme, témoin des violences que la mère faisait subir à ses enfants, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié vendredi 10 mai 2024.

Une voisine qui entendait les enfants hurler de douleur a donné l’alerte à la police et les unités sécuritaires de Mahdia ont effectué une descente, hier, chez la suspecte à Hiboun et ont arrêté la mère avant d’alerter la Protection de l’enfance.

L’enquête a révélé que le calvaire des deux enfants durait depuis 3 mois et que malgré les blessures dont ils souffraient à cause de sa violence, leur mère ne les a jamais emmenés chez le médecin ni à l’hôpital.

L’enfant de 3 ans a été admis en soins intensifs des suites d’une hémorragie au foie et à la rate et souffre de plusieurs fractures aux côtes et son état de santé est jugé critique. Son frère souffre quant à lui de fractures au bassin, aux côtes et à la jambe..

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé, jeudi, que ses services ont pris en charges les deux victimes et que le juge aux affaires familiales a décidé de retirer la garde à la mère.

Y. N.