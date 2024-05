Tunisie : Grève générale des avocats aujourd’hui

Le conseil de l’Ordre national des avocats tunisiens a décidé une grève générale des avocats ce lundi 13 mai 2024 dans tous les tribunaux de la république, à la suite de la «perquisition» effectuée par des forces de l’ordre samedi soir à la Maison de l’avocat de Tunis pour faire exécuter le mandat d’arrêt contre l’avocate Sonia Dahmani.

C’est ce qu’a annoncé dimanche le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Hatem Meziou, à l’issue d’une réunion d’urgence du conseil.

S’exprimant lors de la réunion, Meziou a déclaré que le conseil de l’Ordre avait décidé d’annoncer la tenue d’une conférence de presse mardi 14 mai, la création d’un observatoire national pour surveiller les violations contre les avocats, les journalistes et les citoyens, et l’organisation d’une manifestation symbolique devant la Maison des Avocats jeudi 16 mai.

Meziou a appelé au boycott de la police judiciaire et de toutes les équipes de sécurité mardi, mercredi et jeudi de cette semaine et à préparer une «conférence nationale» pour défendre les droits et libertés et dénoncer les violations observées au cours de la période récente. Ceci, tout en exigeant la suppression des articles 22 à 27 du décret 54 (relatif à la lutte contre les délits liés aux systèmes d’information et de communication), qu’il a qualifiés de «honteux».

Meziou a également indiqué que le barreau allait déposer les plaintes pénales nécessaires suite à la descente à la Maison de l’avocat samedi par des agents de sécurité «masqués», soulignant que les avocats «ne sont pas au-dessus des lois, mais ils exigent le respect de la loi.»

Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna, a indiqué samedi à l’agence Tap que le mandat d’arrêt émis par le premier juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis contre Sonia Dahmani a été exécuté samedi soir.

Zitouna a souligné que les accusations portées contre Dahmani n’ont rien à voir avec le métier d’avocat.

D’après Tap.