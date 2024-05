Tunisie : mandat de dépôt à l’encontre de Sonia Dahmani

Le juge d’instruction près du tribunal de première instance de Tunis a auditionné, aujourd’hui, lundi 13 mai 2024, l’avocate et analyste politique Sonia Dahmani et a décidé d’émettre un mandat de dépôt à son encontre.

Un grand nombre d’avocats étaient présents dans la salle pour exprimer leur solidarité avec leur collègue, qui avait été arrêtée, samedi, lors d’une descente des forces de sécurité à la Maison de l’avocat où celle-ci s’était réfugiée la veille.

Sonia Dahmani est poursuivie pour des propos tenus dans le cadre de son travail comme chroniqueuse en vertu du très controversé décret-loi 54, jugé liberticide par la plupart des organisations professionnelles et de défense des libertés.

Deux autres collègues de Sonia Dahmani, Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies, arrêtés le même jour qu’elle, et poursuivis également pour des déclarations médiatiques, ont été auditionnés aujourd’hui par le juge d’instruction et ont vu leur détention prolongée de 48 heures.

I. B. (avec Tap).