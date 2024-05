SMA Medfood du 15 au 19 mai 2024 à Sfax

Le 14e Salon méditerranéenne de l’agriculture et de l’agroalimentaire (SMA Medfood) se tiendra du 15 au 19 mai 2024, à Sfax, au sud-est de la Tunisie, sous le thème : «Une économie agricole développée dans un climat mondial en changement».

Selon les organisateurs, cette vitrine internationale pour les opérateurs du secteur à la recherche de nouveaux marchés et partenariats accueillera 120 exposants, dont certains viennent d’Italie, de Russie, d’Espagne, de Turquie, de Syrie, de Jordanie, d’Algérie, de Libye et d’Irak.

Le président de SMA Medfood, Khaled Abdelhedi, a indiqué que cet important événement économique offrira aux clients un programme riche et diversifié qui comprend des séminaires scientifiques et des ateliers interactifs. «Les grandes entreprises et institutions représenteront une véritable vitrine sur l’importance du développement des produits agricoles et de l’industrie agroalimentaire en Tunisie et à l’étranger.

La Foire est l’occasion de mettre en valeur les équipements et fournitures agricoles de toutes sortes, ainsi que les industries alimentaires de l’agriculture biologique et les activités et services du secteur agricole.

L’événement est également caractérisé par la participation d’entreprises communautaires (nouvelle forme d’entreprises coopératives prévue dans la nouvelle loi tunisienne).

