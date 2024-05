L’agriculture tunisienne et les défis de la durabilité  

L’intérêt des entreprises tunisiennes des secteurs agricole et agroalimentaire d’intégrer les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies dans leur stratégie de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE).

Tarek Kaouache *

Dans le contexte économique mondial actuel, les entreprises agricoles et agroalimentaires en Tunisie sont confrontées à la nécessité de répondre aux normes et aux attentes de plus en plus élevées en matière de durabilité. L’intégration des ODD dans leur RSE offre une voie prometteuse pour renforcer leur compétitivité et accéder à des marchés clés, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où les réglementations et les préoccupations des consommateurs concernant les aspects sociaux et environnementaux sont particulièrement importantes.

D’abord, l’adoption des ODD dans leur stratégie RSE permet aux entreprises tunisiennes des secteurs agricole et agroalimentaire de se conformer aux normes internationales en matière de durabilité, ce qui est devenu un critère essentiel pour l’accès à de nombreux marchés, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. En alignant leurs pratiques commerciales sur les ODD, ces entreprises peuvent mieux répondre aux attentes des consommateurs et des partenaires commerciaux, ce qui peut leur ouvrir de nouvelles opportunités d’exportation et de partenariats stratégiques.

Ensuite, intégrer les ODD dans leur stratégie RSE peut constituer un avantage concurrentiel significatif pour les entreprises tunisiennes. En répondant aux préoccupations croissantes des consommateurs concernant les aspects sociaux et environnementaux de la production alimentaire, ces entreprises peuvent se différencier sur le marché mondial et gagner la confiance et la fidélité des consommateurs de plus en plus soucieux de ces questions. Cela peut se traduire par une demande accrue pour leurs produits, une valorisation de leur marque et une expansion de leurs parts de marché, en particulier dans des segments de marché à forte croissance tels que les produits biologiques et équitables.

Enfin, il est important de souligner que l’engagement envers les ODD peut également être source d’innovation et de croissance pour les entreprises tunisiennes. En cherchant à relever les défis posés par les ODD, ces entreprises sont amenées à développer de nouvelles technologies, à améliorer leurs pratiques agricoles et de production et à explorer de nouveaux marchés et partenariats. Ce processus d’innovation peut non seulement renforcer leur positionnement sur le marché mondial, mais aussi contribuer à la création d’emplois et à la croissance économique durable en Tunisie.

Pour finir, pour les entreprises tunisiennes des secteurs agricole et agroalimentaire, intégrer les ODD dans leur stratégie RSE représente bien plus qu’une simple obligation morale. C’est une opportunité stratégique majeure pour renforcer leur compétitivité, accéder à de nouveaux marchés et stimuler l’innovation et la croissance économique. En embrassant pleinement cette vision, ces entreprises peuvent non seulement prospérer dans un environnement commercial mondial en évolution, mais aussi contribuer de manière significative à la construction d’un avenir plus durable pour la Tunisie et ses habitants.

* Ingénieur en industries agroalimentaires, formateur et consultant sénior en qualité et sécurité sanitaire des aliments, innovation dans les secteurs agricole et agroalimentaire.