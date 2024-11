Success Story : Rybsen, une startup tunisienne spécialisée dans le recyclage de l’eau

La startup tunisienne Rybsen se présente comme pionnière dans la recherche de solutions durables pour la lutte contre le gaspillage de l’eau, en innovant pour l’optimisation de son utilisation. Il s’agit de filtrer l’eau pour le purifier et le réutiliser.

Le fondateur de Rybsen, Yassine Rezgui, est un ingénieur en informatique formé en France où il a passé 11 ans avant de rentrer en Tunisie en 2011. Après 9 ans d’expérience dans le secteur de la vente d’équipement d’imprimerie, il s’est donné pour mission, à partir de 2015, à travers Rybsen, de créer des solutions pour réduire la consommation de l’eau dans l’imprimerie en particulier et l’industrie en général.

Sa startup a récemment développé AquaClean, un système de filtration et de recyclage de l’eau spécifiquement conçu pour les imprimeurs, afin de minimiser, à la fois, le taux de gaspillage et les coûts liés à la gestion de l’eau.

Ce système dispose d’un brevet d’invention qui va lui ouvrir des perspectives à l’international. Sa devise : «L’impression verte est notre objectif, les avantages sont les vôtres».

Rybsen, qui cherche à sensibiliser le secteur de l’imprimerie aux enjeux environnementaux, a commencé à étendre ses activités au-delà des frontières tunisiennes. Avec avoir installé une dizaine d’installations en Tunisie, la startup est désormais présente en Algérie, au Maroc et en Côte d’Ivoire.

«L’eau est essentielle pour les processus d’impression, mais saviez-vous qu’elle peut aussi être une source de pollution? Chez Rybsen, nous croyons qu’il est temps de repenser notre utilisation de l’eau», explique la jeune startup sur sa page Facebook, tout en proposant ses solutions de recyclage pouvant rendre l’imprimerie plus durable et eco friendly.

La startup cherche, toutefois, à établir des partenariats avec d’autres entreprises et institutions afin de développer des solutions encore plus innovantes et accessibles, et pas seulement dans le secteur de l’imprimerie. En effet, Rybsen a développé des systèmes pour l’industrie textile, polluantes et consommatrice d’eau, et commence à s’intéresser aux huileries.

