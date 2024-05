Toulouse : Les avocats solidaires avec leurs confrères tunisiens

Des avocats du barreau de Toulouse se sont rassemblés ce jeudi 16 mai 2024 devant le consulat de Tunisie afin d’exprimer leur solidarité avec leur confrères tunisiens et appeler à la libération de Mes Sonia Dahmani et Mehdi Zagrouba.

« Nous réclamons leur remise en liberté immédiate et sans concession », a indiqué Me Caroline Marty-Daudibertières bâtonnier du barreau de Toulouse citée par « La Dépêche », éviquant par ailleurs les arrestations ayant également visé des journalistes, notamment Borhen Bssais et Mourad Zeghidi.

Devant le consulat de Tunisie, les avocats de Toulouse ont scandé des appels à la liberté bradissant des portraits d’autres avocats tunisiens en détention, notamment Mes Ridha Belhadj et Ghazi Chaouachi poursuivis dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat.

Rappelons que les avocats tunisiens se sont rassemblés par centaines , ce jeudi tribunal de première instance de Tunis, en réponse à l’appel de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) pour « protester contre les arrestations, les dépassements et les agressions ciblant les avocats ainsi que la prise d’assaut de la Maison de l’Avocat de Tunis, lors de l’interpellation de Mes Sonia Dahmani et Mehdi Zagrouba »

Soutenus par des activistes et des militants pour les droits et les libertés, les manifestants ont scandé des slogans hostiles au pouvoir en place et critiquant la situation actuelle en Tunisie.

