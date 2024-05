Abysse Plongée organise un camp éducologique à Ghar El-Melh

L’association Abysse Plongée un camp éducologique dédié au sport, à l’éducation et à l’écologie, le samedi 18 et dimanche 19 mai 2024 à Ghar El-Melh (Bizerte).

Cet événement est organisé en partenariat avec l’Institut supérieur de l’éducation spécialisée (Ises), l’Association tunisienne de taxonomie (Atutax), et le Fonds mondial pour la nature (WWF North Africa), dans le cadre du projet Dive4All avec le soutien de Maghroum’in – مغرومين, et l’appui de la commune de Ghar El-Melh et du Centre d’activités régionales pour les aires spécialement protégées.

Le camp, qui est centré sur le bien-être des enfants à besoins spécifiques, vise à promouvoir les valeurs de citoyenneté et d’inclusion sociale, et à sensibiliser la communauté à l’importance du soutien aux initiatives visant à améliorer la qualité de vie des enfants en situation de handicap.

Les participants sont 50 à 60 enfants ayant des besoins spécifiques, âgés de 8 à 14 ans, des étudiants futurs éducateurs spécialisés, le personnel de l’Ises et des bénévoles

La première journée débutera par une campagne de nettoyage de la plage de Ghar El-Melh suivie d’un atelier de recyclage pour apprendre à transformer les déchets en objets d’art.

Les activités ludo-éducatives et physiques (jeux de plage) seront assurées par les membres de les associations Abysse Plongée et Atutax.

La seconde journée débutera par randonnée de 2 à 3 km encadrée par un guide qualifié, partant de la plage de Sidi Ali El-Mekki, une occasion pour sensibiliser et expliquer les enfants à l’importance de préserver l’écosystème côtier fragile en découvrant la faune et la flore.

Cette initiative revêt une importance particulière dans la mesure où elle contribuera à l’amélioration de la qualité de vie des enfants en situation de handicap. Le sport et l’éducation étant des catalyseurs puissants de changement, favorisant le développement physique, émotionnel et social des enfants cibles.

En mettant l’accent sur l’inclusion sociale, Abysse s’engage à créer des opportunités permettant à ces enfants de participer pleinement à la vie de la communauté.

L’organisation de ce camp s’inscrit dans une démarche plus large visant à sensibiliser le public aux défis auxquels font face ces enfants et à encourager la mise en place de politiques et de pratiques favorables à leur épanouissement.

Abysse Plongée est une association dont l’une des principales activités consiste à promouvoir l’inclusion sociale à travers des initiatives axées sur le sport et la culture.

Le projet Dive4All cherche à créer un monde où chaque enfant, indépendamment de ses capacités, a la possibilité de s’épanouir pleinement.

Citoyens, associations, acteurs publics, entreprises privées et médias sont tous conviés à prendre part à cette action.