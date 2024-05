HRW : La Tunisie intensifie la répression contre la société civile

Les autorités tunisiennes ont arrêté au moins neuf personnes dans le cadre de l’intensification des actions gouvernementales ces dernières semaines visant à museler la liberté d’expression, à poursuivre les dissidents et à réprimer les migrants et les demandeurs d’asile, a déclaré aujourd’hui, 17 mai 2024, Human Rights Watch (HRW), ajoutant : «Les autorités tunisiennes devraient respecter et protéger l’espace permettant à la société civile indépendante de fonctionner pleinement et librement». Nous reproduisons ci-dessous l’intégralité du communiqué. (Illustration: démantèlement d’un camp de migrants à Tunis. Ph. Hassene Dridi, AP).

Entre le 3 et le 13 mai 2024, les forces de sécurité ont arrêté deux éminents avocats et deux journalistes de renom, ainsi qu’au moins cinq membres d’au moins trois organisations non gouvernementales légalement enregistrées travaillant sur la migration, l’asile et la justice raciale : Mnemty, l’organisation tunisienne Conseil des Réfugiés et Terre d’Asile Tunisie. Au total, les membres d’au moins huit organisations non gouvernementales ont fait l’objet d’une enquête ou ont été convoqués.

«La répression du travail lié à la migration, en même temps que l’augmentation des arrestations de critiques du gouvernement et de journalistes, envoie un message effrayant : quiconque ne respecte pas les règles peut se retrouver dans la ligne de mire des autorités», a déclaré Lama Fakih, directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient à HRW. Et ajoute : «En ciblant ces groupes de la société civile, les autorités tunisiennes mettent en péril le soutien vital qu’elles apportent aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile vivant dans des situations d’extrême vulnérabilité.»

Le 11 mai, des agents de sécurité ont pris d’assaut le siège de l’Ordre des avocats tunisiens lors d’une émission télévisée en direct, arrêtant une commentatrice médiatique et avocate, Sonia Dahmani, pour des commentaires sarcastiques tenus le 7 mai remettant en question l’affirmation selon laquelle les migrants noirs africains cherchaient à s’installer en Tunisie. D’après les médias, l’arrestation et la détention ultérieure de Dahmani étaient basées sur le décret-loi 54 sur la cybercriminalité, qui impose de lourdes peines de prison pour diffusion de «fausses nouvelles» et de «rumeurs» en ligne et dans les médias, après qu’elle ait refusé de répondre à une convocation pour interrogatoire.

Le même soir, les autorités ont également arrêté deux autres journalistes et collègues de Dahmani –Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies, en lien avec des déclarations sans rapport faites dans les médias et en ligne, également en vertu du décret-loi 54. Ils ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès le 22 avril.

Le 13 mai, des agents de sécurité ont arrêté Mehdi Zagrouba, avocat et critique du gouvernement. Le ministère tunisien de l’Intérieur a déclaré dans un communiqué que Zagrouba avait été arrêté parce qu’il avait agressé des policiers ce jour-là près d’un tribunal de Tunis. Le 15 mai, le président tunisien Kaïs Saïed a déclaré dans un communiqué que «ceux qui osent dénigrer leur pays dans les médias et qui ont violemment agressé les policiers… ne peuvent rester impunis», faisant indirectement référence à Dahmani et Zagrouba.

Le 6 mai, les forces de sécurité ont arrêté Saadia Mosbah, directrice de l’organisation antiraciste Mnemty (Mon rêve), et Zied Rouin, coordinateur du programme de l’organisation. Elles ont également perquisitionné le domicile de Mosbah et les bureaux du groupe, confisquant des appareils et des documents. Alors que Rouin a été libéré après interrogatoire, un procureur a placé Mosbah en détention pendant 10 jours dans le cadre d’une enquête sur des crimes financiers présumés au titre de la loi antiterroriste tunisienne de 2015. Une personne proche du dossier a déclaré à HRW que les forces de sécurité avaient interrogé Mosbah sur le financement et les activités de Mnemty.

Mosbah est un éminent militant noir tunisien et un pionnier de la lutte contre le racisme en Tunisie qui a contribué à l’adoption en 2018 d’une loi historique pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Des comptes de réseaux sociaux pro-gouvernementaux se sont engagés dans une campagne agressive de diffamation en ligne contre Mosbah qui a gagné du terrain quelques jours avant son arrestation, a déclaré HRW.

Le jour même de l’arrestation de Mosbah, Saïed a déclaré que des fonds étrangers étaient acheminés vers des organisations nationales pour installer illégalement des migrants en Tunisie et a qualifié les dirigeants de ces organisations de «traîtres». Il a également confirmé que les autorités tunisiennes expulsaient les migrants vers les zones frontalières dans le cadre d’une «coopération continue» avec les pays voisins. Les 3 et 4 mai, les forces de sécurité ont attaqué au moins deux camps de fortune et une auberge de jeunesse à Tunis et expulsé des centaines de migrants, réfugiés et demandeurs d’asile noirs africains. Au moins 80 d’entre eux ont été arrêtés et 400 ont été expulsés vers les frontières du pays, selon les autorités. Il s’agit d’expulsions collectives illégales, interdites par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, a déclaré HRW.

Les commentaires de Saïed font fortement écho à son discours de février 2023, qui a conduit à une recrudescence des attaques et des abus de la part des citoyens tunisiens et des forces de sécurité contre les Africains noirs en Tunisie. À l’époque, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale avait qualifié le discours de Saïed de raciste et avait estimé que de tels propos violaient la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle la Tunisie est partie.

Le 7 mai, un porte-parole du tribunal a déclaré à l’agence de presse nationale que le président et le vice-président d’un groupe de la société civile avaient été arrêtés ce jour-là, soupçonnés de détournement de fonds et de mauvaise conduite financière. Bien qu’ils n’aient pas été nommés, HRW a confirmé que ces propos faisaient référence au président et au vice-président du Conseil tunisien pour les réfugiés (CTR).

S’appuyant sur les propos tenus par le porte-parole auprès des médias, le parquet accuse les dirigeants de la CTR de «constituer une association de malfaiteurs dans le but d’aider des personnes à entrer illégalement en Tunisie» dans le cadre d’un «appel d’offres auprès d’établissements hôteliers tunisiens pour l’hébergement des migrants africains» que leur organisation a publié «sans coordination avec les autorités sécuritaires et administratives», en référence à son travail avec le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Le CTR a été créé en 2016 et est un partenaire clé du HCR en Tunisie, étant principalement responsable de la collecte et de l’examen initial des demandes d’asile, qui sont ensuite traitées par le HCR.

Le CTR fournit également d’autres services pour soutenir le mandat du HCR, tels que l’organisation d’un hébergement d’urgence et d’une assistance médicale pour les réfugiés et les demandeurs d’asile. Le 2 mai, il a publié un appel d’offres public pour que les hôtels tunisiens fournissent des services aux bénéficiaires du CTR, déclenchant une réaction négative sur les réseaux sociaux et parmi les parlementaires.

Le porte-parole du tribunal a également déclaré qu’un autre groupe soutenant les demandeurs d’asile et les réfugiés en Tunisie faisait également l’objet d’une enquête. Des sources ont déclaré à HRW que le porte-parole faisait référence à Terre d’Asile Tunisie et qu’au moins deux personnes liées à l’organisation avaient été arrêtées le 8 mai.

La police, l’armée et la Garde nationale tunisiennes, y compris les garde-côtes, ont commis de graves abus contre des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile noirs africains ces dernières années, avec une augmentation des abus depuis 2023. HRW a documenté des passages à tabac et un recours excessif à la force, certains cas de torture, d’arrestations et de détentions arbitraires, d’expulsions collectives, d’actions dangereuses en mer lors d’interceptions de bateaux, d’expulsions forcées et de vols d’argent et de biens.

Au 30 avril, plus de 17 000 réfugiés et demandeurs d’asile étaient enregistrés auprès du HCR en Tunisie. Plus de 7 000 personnes sont Soudanaises, dont beaucoup ont fui le conflit soudanais depuis avril 2023.

Le 15 mai, l’Union européenne et la France ont publié des déclarations exprimant leur inquiétude face aux récentes arrestations de représentants de la société civile en Tunisie. L’UE a déclaré que sa délégation dans le pays s’était renseignée auprès des autorités sur les raisons de ces arrestations. Saïed a indirectement fait référence à ces déclarations plus tard dans la journée, affirmant qu’il s’agissait d’une intervention étrangère inacceptable.

Le 16 juillet 2023, l’UE a signé un protocole d’accord avec la Tunisie qui prévoyait un financement pouvant atteindre 1 milliard d’euros, dont 105 millions d’euros pour lutter contre la migration irrégulière, sans aucune garantie spécifique en matière de droits humains pour les migrants et les demandeurs d’asile.

La Commission européenne devrait veiller à ce qu’aucun financement de l’UE ne soit versé à des entités gouvernementales qui commettent des violations des droits de l’homme contre des migrants ou des demandeurs d’asile, et elle devrait lier la future coopération migratoire avec la Tunisie à de véritables garanties que les groupes de la société civile travaillant sur les droits des migrants et des réfugiés puissent exercer leurs activités sans crainte de harcèlement ou de représailles.

Selon le gouvernement tunisien, un projet de loi sur les associations est actuellement en cours de finalisation par le ministère tunisien de la Justice. Des projets divulgués depuis 2022 suggèrent que le gouvernement pourrait donner à l’administration des pouvoirs et un pouvoir discrétionnaire trop larges pour interférer avec la manière dont les organisations de la société civile sont formées, leurs fonctions et opérations, ainsi que leur financement. HRW a déjà exprimé ses inquiétudes concernant un autre projet de loi sur les associations.

«Cibler les groupes non gouvernementaux soutenant les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés fait partie d’un effort plus large visant à démanteler l’espace civique tunisien», a déclaré Fakih. Et d’ajouter : «L’UE, qui a promis des millions à la Tunisie pour la coopération en matière de migration, devrait veiller à ce que les autorités protègent un espace permettant à la société civile indépendante de travailler sur ces questions dans le pays.»

Texte du communiqué en anglais.