Mandat de dépôt contre Me Zagrouba; Ses avocats dénoncent des actes de torture

Les avocats de Me Mehdi Zagrouba ont demandé un examen pour constater des traces de violences et de torture, dont aurait été victime leur confrère, qui a fait l’objet, ce mercredi 15 mai 2024, d’un mandat de dépôt.

La défense, qui affirme qu’elle compte déposer plainte à la première heure pour maltraitance et torture a indiqué que Mehdi Zagrouba a comparu cet après-midi devant le juge d’instruction, et que des traces de violences ont été constatées. Son état s’est dégradé jusqu’à l’évanouissement nécessitant son transfert à l’hôpital, ont-ils déploré.

« Alors qu’il avait perdu conscience et que nous avions demandé la suspension de l’audience, le juge d’instruction a émis un mandat de dépôt contre Me Zagrouba », a déploré Me Souad Bouker membre du comité de défense dans une déclaration à Tunisie Media, tout en dénonçant un grave précédent et en affirmant que son confrère « a été victime de graves tortures lors de son interpellation et de son arrestation à Bouchoucha, ce qui a été constaté par l’Instance nationale de prévention de la torture (INPT) et par le juge d’instruction».

L’avocate a également dénoncé des manquements et des violations de procédures dans cette affaire, ajoutant qu’une conférence sera organisée à cet effet.

Rappelons que Mehdi Zagrouba a été arrêté dans la soirée de lundi 13 mai, lors d’une descente effectuée à la Maison de l’avocat. Il est accusé d’avoir agressé des agents sécuritaire au Palais de justice, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Une vidéo a par ailleurs circulé à ce propos sur les réseaux sociaux, cependant Mehdi Zagrouba nie tout lien avec cette vidéo et avec cette agression .

