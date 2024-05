Le poème du dimanche : ‘‘Ma bien-aimée est Noire’’ par Noureddine Sammoud

Né à Kélibia en 1932, Noureddine Sammoud est poète, essayiste et universitaire. C’est une voix importante de la poésie tunisienne contemporaine.

Ayant fait des études à la Zitouna de Tunis, puis au Caire et au Liban, il est l’auteur de nombreux ouvrages dont des recueils (en arabe) : Voyage dans la fragrance, 1969 ; Chansons arabes, 1980; Lumière sur lumière, 1986.

Son univers mêle poésie d’amour/ghazal, attention à la nature et patriotisme panarabe, dans une écriture fine et délicate, sans emphase, joignant des formes métriques classiques aux vers libres, coulant de source, à la musicalité et au rythme rares. Il décède le 11 janvier 2022.

Tahar Bekri

Ma bien-aimée est Noire africaine

Du continent du chant

Des profondeurs de la douleur

Tend vers Dieu une paume

Quand elle tambourine

Se tord comme un serpent

Souple et puissante

Son orgueil

Se présenter devant le Créateur

Presque nue et expressive

Elle lève vers le ciel son nez

Quand elle tambourine

Autour d’elle des Noirs

Au théâtre des verdures

Dans la révolte des cymbales

Jaillit une chanson

Dans sa nudité toute la fierté

Dans son sourire une générosité

Elle offre le chant

Ruisselle de douleur

Dans le continent du chant

Du fond de la douleur

Le poème est chanté par Ali Riahi

L’énigme assoiffée

Les visages gracieux

Caressés par la lumière

Débordent

De séductions blondes

***

Comme j’aurais aimé

Verser mes lèvres

Dans celles d’une jeune fille

Ensorceleuse

***

Si je l’embrassais

Avec désir

Et folie

Délicatesse

Et plaisir

***

J’aurais cru

Eteindre le feu de ma flamme

Le cœur étanche

De sa soif

***

Cueilli la beauté

Les désirs

Et la lumière

Des collines lumineuses

***

Mais je vois

La beauté devant moi

Et la folie s’enflamme

Dans mes membres

***

Je suis comme l’abeille

Qui envahit la fleur

Comment peut-elle s’assouvir

De la tentation des fragrances

Traduits de l’arabe par Tahar Bekri

Revue Al Fikr, n°4, 1962.