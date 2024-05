Le salaire moyen en Tunisie varie entre 658 (ouvriers) et 1 698 dinars (cadres)

Le salaire moyen en Tunisie ne dépasse pas 924 dinars, soit près de deux fois le salaire minimum industriel garanti (Smig), estimé à 460 dinars.

C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) auprès d’un échantillon d’entreprises publiques et privées tunisiennes représentant 16 secteurs économiques, sélectionnées aléatoirement à partir du répertoire national des entreprises.

L’enquête, réalisée en 2022 et récemment publiée, montre que le salaire moyen en Tunisie varie de 1 698 dinars pour les cadres à 658 dinars pour les ouvriers.

Le salaire moyen dans le secteur public est estimé à 899 dinars, allant de 1 628 dinars pour les cadres à 612 dinars pour les ouvriers.

L’enquête montre que le secteur de la finance et des assurances offre les salaires les plus élevés en Tunisie, avec une moyenne de 2 605 dinars. Les salaires s’élèvent à 3 253 dinars pour les cadres et descendent à 1 112 dinars pour les ouvriers.

Le secteur des médias et communications arrive au deuxième rang en termes de salaires, avec un salaire moyen de 1 908 dinars.

L’enquête a révélé que le secteur de l’éducation est celui qui paie le moins, avec un salaire moyen de 792 dinars.

