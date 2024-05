Lancement de la phase II du projet Biodev2030 Tunisie

La phase II du projet Biodev2030 Tunisie a été lancée jeudi 23 mai 2024 à Tunis. Elle se poursuivra jusqu’à la fin de 2026 et se concentrera sur la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal (GBF). La Tunisie fait partie des 16 pays pilotes couverts par ce projet dont la 1ère phase avait été lancée en 2020.

La Phase II de Biodev2030 vise à favoriser les changements dans les pratiques de production dans le but de promouvoir la biodiversité et le développement.

«La phase II nécessitera que les parties prenantes s’accordent sur les mesures de politiques publiques sectorielles à adopter pour préserver la biodiversité, ainsi que sur les pratiques de production et les approches transformatrices à mettre en place dans une zone pilote, de manière à contribuer à la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal (GBF)», a déclaré le Fonds mondial pour la nature (WWF) Afrique du Nord.

Des solutions fondées sur la nature

A l’échelle des territoires sélectionnés, les acteurs développeront un ensemble de projets de transition vers des «pratiques nature positives», voire des solutions fondées sur la nature, qui seront présentés à de potentiels financeurs.

D’autres actions prévues dans le cadre de Biodev2030 visent à accompagner la réforme par des mesures de politiques publiques sectorielles pour favoriser le changement. Il s’agit également d’accompagner, dans des zones pilotes, les acteurs dans la définition des évolutions des pratiques requises et des projets associés, et au niveau international, de développer la capacité des acteurs à financer des projets biodiversité.

Au cours de la Phase I, qui s’est déroulée de 2020 à 2022, le projet a débouché sur trois engagements volontaires en Tunisie pour préserver la biodiversité : les secteurs de la climatisation, des cimenteries et des banques, à travers la signature d’une charte et d’accords, le 29 novembre 2022, avec WWF Afrique du Nord, responsable de la mise en œuvre du projet dans la région.

Il s’agit de la première initiative impliquant directement le secteur économique privé dans les efforts de préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel.

Le secteur bancaire s’est engagé à intégrer des critères environnementaux en faveur de la biodiversité dans ses décisions d’investissement et d’évaluation des risques.

L’engagement le plus récent est un partenariat stratégique signé le 22 mai dernier entre une banque privée locale, Attijari bank, et le WWF dans le but de protéger l’environnement, lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité.

Quant au secteur cimentier (la Tunisie compte 6 cimenteries), perçu comme polluant, il s’est engagé à développer et à partager les connaissances sur la biodiversité dans les zones d’exploitation des carrières et à restaurer les écosystèmes et les paysages après l’exploitation.

Dans le secteur de l’eau, l’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie (ONTH) et la Chambre des producteurs d’eau conditionnée relevant (CPER) de l’Utica s’engagent à mettre en œuvre des politiques de protection des sites naturels contenant des sources, avec la définition de zones de protection immédiate et rapprochée et de zones de protection éloignées.

Un monde en harmonie avec la nature

Biodev2030 est un projet financé par l’Agence française de développement (AFD), coordonné par Expertise France et mis en œuvre en Tunisie par le WWF.

Le nouveau Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal est un programme d’action pour la nature à l’échelle internationale qui fait suite aux Objectifs d’Aichi pour la biodiversité 2010.

Le GBF a été adopté lors de la 15e réunion de la Conférence des Parties (COP 15) à l’issue d’un processus de consultation et de négociation de quatre ans. Ce cadre historique, qui soutient la réalisation des objectifs de développement durable et s’appuie sur les plans stratégiques précédents de la Convention, trace une voie ambitieuse pour atteindre la vision globale d’un monde vivant en harmonie avec la nature d’ici 2050.