Les banques tunisiennes s’engagent à encourager les investissements éco-responsables

Le bureau Afrique du Nord du Fonds Mondial pour la Nature (WWF) et le Conseil Bancaire et Financier (CBF) ont signé, jeudi 23 mai 2024 à Tunis, un accord-cadre de partenariat stratégique pour encourager le financement de projets d’investissement «éco-responsables» et prêter une plus grande attention à la préservation de la biodiversité.

Signé par le directeur général du WWF North Africa, Jamel Jrijer, et la déléguée générale de la CBF, Sonia Sahli, en marge du lancement de la 2e phase du projet Biodev 2030, cet accord souligne l’engagement du secteur bancaire envers la biodiversité et l’environnement.

Cela marque le début d’une sensibilisation aux questions environnementales et à la nécessité d’intégrer des critères environnementaux dans la prise de décision et l’évaluation des risques lors de l’affectation de fonds à des projets d’investissement.

Cet engagement du CBF, organisme professionnel qui regroupe les banques et institutions financières en Tunisie, pourrait favoriser une transition écologique et une réconciliation entre développement économique et préservation de la biodiversité, selon les représentants et dirigeants des banques présents à la cérémonie de signature.

Dans une déclaration à l’agence Tap, le directeur général du WWF North Africa a souligné que cet accord, d’une durée de 3 ans, vise à impliquer le secteur bancaire et financier dans les efforts de préservation de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique.

Jamel Jrijer (WWF) et Saïd Sebti (Attijari bank).

«Cela témoigne du soutien du secteur bancaire et financier aux actions menées par les acteurs environnementaux en Tunisie (institutions, responsables, ONG…) afin de relever les défis environnementaux», a-t-il souligné. Et d’ajouter : «Le secteur bancaire et le secteur privé en général sont désormais partenaires dans les actions climatiques et environnementales».

Le secteur bancaire pourrait aider à éviter plusieurs problèmes environnementaux, a déclaré Jrijer.

De plus en plus conscientes des enjeux environnementaux, les banques tunisiennes commencent à s’engager pour la cause environnementale. L’engagement le plus récent est un partenariat stratégique signé, mercredi 22 mai, entre une banque privée locale, Attijari bank, et WWF-North Africa, dans le but de protéger l’environnement, de lutter contre le changement climatique et de préserver la biodiversité.

Avant-hier, 22 mai, Attijari bank postait sur sa page facebook cet appel : «La biodiversité est le fondement de notre environnement et de notre économie. En cette journée mondiale de la biodiversité, nous encourageons les entreprises et les communautés à prendre des mesures concrètes pour protéger la biodiversité.»

I. B. (avec Tap).