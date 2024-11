Siat 2024 : pour une agriculture durable, résiliente et inclusive

Ouverte mercredi 30 octobre 2024, au Parc des Expositions du Kram à Tunis, la 15e édition du Salon international de l’investissement et des technologies agricoles (Siat 2024), se poursuivra jusqu’au samedi 2 novembre.

Avec plus de 250 exposants de différents pays, le Siat a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité d’établir des partenariats et de valoriser les résultats de la recherche scientifique agricole. Il est également l’occasion pour les professionnels et acteurs du secteur agricole de s’informer sur les innovations technologiques dans ce domaine.

Organisée par l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia), cette nouvelle édition, organisée sous le thème «L’innovation pour un investissement résilient, inclusif et durable», comprend de nombreux espaces dédiés aux investisseurs, aux initiatives, aux produits locaux et à l’accompagnement des promoteurs. En plus d’un village numérique rassemblant 40 startups opérant dans le secteur.

Le directeur général de l’Apia, Inji Doggui, a confirmé la participation des représentants de 15 pays à cette nouvelle édition : l’Italie avec une importante délégation, l’Allemagne, la France, les Etats-Unis, la Turquie, le Niger, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, l’Espagne, la Suisse, la Russie et la République démocratique du Congo.

L’International Date Council est l’invité d’honneur de la 15e édition du Siat avec un pavillon de 200 mètres carrés dédié aux pays membres.

Doggui a également souligné qu’un forum sur «Les investissements durables pour accroître la résilience agricole» aidera à identifier l’empreinte carbone, l’empreinte eau et toutes les évolutions et solutions intelligentes dans le secteur agricole, avec des présentations d’expériences pilotes et des témoignages éloquents pour les gouvernorats de Nabeul et Kairouan.

Une série d’ateliers sont également organisés, dont deux sur le système de datation et d’autres sur l’investissement dans tous les aspects des filières renouvelables, le financement des start-up, des entreprises solidaires et de la transition écologique, ainsi que des présentations techniques sur la récolte de l’olive et l’aquaculture.

Une journée du partenariat est programmée à l’intention des investisseurs et promoteurs agricoles afin d’établir des partenariats tuniso-tunisiens ou avec l’étranger.

Le Siat 2024 est également marqué par l’organisation d’un concours national sur les solutions TIC appliquées à l’agriculture, Green Tic.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a souligné à l’ouverture du salon que Siat représente une opportunité de présenter les dernières innovations et évolutions des technologies agricoles en relation avec les systèmes agricoles tout au long de la chaîne de production, ainsi que d’échanger des expertises dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Ben Cheikh a indiqué que la Tunisie mise actuellement sur les secteurs de l’agriculture et de la pêche. «Le département œuvre pour rendre l’agriculture durable, résiliente et inclusive, tel est le slogan de cette nouvelle édition du Siat, prenant en compte la rareté des ressources naturelles et contribuant à la sécurité alimentaire et hydrique», a souligné le ministre.

