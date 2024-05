Mondiaux handisports à Kobe : 17 médailles et un record du monde pour la Tunisie

Lors de leur participation aux championnats du monde de para-athlétisme à Kobe au Japon, les champions tunisiens ont remporté 17 médailles : 4 en or, 6 en argent et 7 en bronze.

Raoua Tlili (lancer du poids-F41), Walid Ktila (100m-T34), Yassine Guennichi (lancer du poids-F36) et Amenallah Tissaoui (1500 m -T38) ont été sacrés champions du monde 2024 en offrant l’or à la Tunisie, sachant que la dernière journée a été clôturée en beauté avec un nouveau record mondial pour Amenallah Tissaoui.

Médailles d’argent (6) :

Walid Ktila (400m-T34) et (800m-T34)

Marwa Brahmi (saut à la perche-F32)

Rouay Jebabli (1500m-T13)

Raoua Tlili (lancer du disque-F41)

Mohamed Nidhal Khélifi (800m-T53)

Médailles de bronze (7) :

Mohamed Nidhal Khélifi (400m-T53) et (100m-T53)

Ahmed Ben Mosleh (lancer du poids-(F37)

Samia Boussaid (1500m-T13)

Amenallah Tissaoui (400m-T37) et (1500m-T38)

Marwa Brahni (lancer du poids-F32)

Rouay Jebabli (400m-T12)

Avec ses 17 médailles la Tunisie s’est classée 11e mondiale lors de cette compétition ayant accueilli plus de 100 pays et plus de 1000 athlètes, se réjouit la Fédération tunisienne des Sports pour handicapés, en donnant rendez-vous aux Tunisiens aux JO de Paris 2024.

Y. N.