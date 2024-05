Le Maroc retient mieux ses médecins que la Tunisie ou l’Algérie

Selon Dr Sofiane Zribi, psychiatre de pratique libre à Tunis, citant une enquête de Médiapart intitulée ’‘Les pays de l’Union européenne se disputent les médecins étrangers’’, l’Allemagne offre les meilleurs salaires, le meilleur accueil et le meilleur encadrement pour apprendre l’allemand et exercer la médecine. (Illustration : Manifestation de médecins étrangers en France. Ph.Sébastien Calvet / Mediapart).

«La France malgré des conditions d’accueil qui ne font pas honneur à la France et un parcours de plusieurs années pour l’inscription à l’ordre [des médecins] reste la destination de choix des médecins francophones», écrit-il dans un post Facebook, ajoutant que «le nombre de médecins marocains venant ou souhaitant rester en France est en diminution progressive», alors que «les Tunisiens et les Algériens forment le gros du troupeau».

Conclusion : parmi les pays du Maghreb, le Maroc offre de meilleures conditions aux médecins que la Tunisie et l’Algérie qui continuent de former des médecins qu’ils ne parviennent pas à tous les retenir au pays. Résultat : ces deux pays manquent de médecins spécialisés, notamment dans les régions intérieures, et sont encore obligés, soixante-dix ans après l’indépendance, à recourir à la coopération internationale, notamment chinoise, pour remplir les postes vacants dans leurs hôpitaux.

I. B.