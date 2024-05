La conférence Fita s’ouvrira le 11 juin à Tunis

La 7e édition de la conférence internationale «Financing investment & trade in Africa (Fita), centrée sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique, se tiendra les 11 et 12 juin 2024, à Tunis, sous le thème: «Renforcer la transformation locale et le transfert de technologies pour une croissance durable et inclusive en Afrique».

Environ 1 000 participants venus de 65 pays africains et européens sont attendus à cet rencontre d’affaires, organisée par le Conseil d’affaires Tunisie-Afrique (TABC) : officiels de haut niveau, dirigeants d’entreprises économiques, de banques et d’institutions financières continentales et régionales.

«C’est un forum de partage de points de vue et d’expériences à travers le continent africain, en vue de renforcer les relations entre ses pays africains et de forger des partenariats solides», a déclaré le président du TABC, Anis Jaziri, cité par l’agence Tap.

La République démocratique du Congo (RDC) et la Pologne seront les invités d’honneur de la conférence Fita 2024, avec d’importantes délégations et la participation attendue du vice-ministre polonais des Affaires étrangères et d’un autre responsable du gouvernement de la RDC.

D’autres pays africains participeront pour la première fois à l’événement, comme l’Ouganda, la Namibie, le Nigeria, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud, dans le but d’encourager la coopération triangulaire avec l’Afrique, en plus de la présence de délégations de hauts fonctionnaires et d’hommes d’affaires, a-t-il indiqué.

La 7e édition de la Fita verra également la participation de six chefs d’agences de promotion des investissements étrangers en Afrique, dans le but d’élargir les relations bilatérales et les investissements, ainsi que le commerce, a indiqué le responsable.

De nombreuses institutions financières internationales et continentales, dont la Banque mondiale, la Société financière internationale, la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), sont également attendues, d’autant plus que ces institutions peuvent fournir les fonds nécessaires pour stimuler les investissements sur le continent et développer l’industrie en Afrique.

L’un des objectifs de Fita 2024 est d’attirer l’attention sur l’expérience de la Tunisie dans le domaine industriel depuis les années 1970, notamment en matière de restructuration industrielle et d’exportation vers l’Union européenne.

«La Tunisie a le potentiel pour être une plateforme industrielle pour les pays africains grâce à son expérience dans de nombreux aspects législatifs et logistiques du domaine industriel», a déclaré Jaziri.

Le programme de l’événement comprend des séances de dialogue et des ateliers animés par des experts et des dirigeants d’entreprises africaines.

D’après Tap.