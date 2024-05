Cepex : Participation tunisienne au salon PLMA à Amesterdam

Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex), en collaboration avec sa représentation à Rotterdam, participe pour la sixième année consécutive à la 35ème édition du Salon international de la Marque Distributeur (PLMA), organisé par la Private Label Manufacturers Association les 28 et 29 mai 2024 au parc d’exposition RAI d’Amsterdam, aux Pays-Bas.

Le Salon PLMA est le rendez-vous international incontournable des marques de distributeur et le carrefour des affaires entre les industriels et les supermarchés, hypermarchés, grossistes, discounters, importateurs et exportateurs.

Lors de cette édition, sept entreprises tunisiennes actives dans l’industrie agroalimentaire participent pour présenter divers produits, notamment les dattes, les pâtes et les conserves alimentaires.

Plus de 28 000 professionnels de l’industrie, de plus de 120 pays participent à l’édition 2024 de ce salon international annuel, qui accueille 2 960 sociétés exposantes de 73 pays, soit 44 000 m² d’espace d’exposition net répartis dans 9 halls alimentaires et 5 halls non alimentaires.

Les exposants de cette édition sont répartis sur 67 pavillons nationaux et régionaux, représentant 40 pays.

Les catégories de produits exposés comprennent l’alimentaire frais, les produits congelés et réfrigérés, les produits d’épicerie sèche et les boissons, ainsi que des catégories non alimentaires telles que les cosmétiques, la santé et la beauté, les articles ménagers et de cuisine, les articles de jardinage et les articles de maison.

L’un des points forts du salon est la zone d’innovation et de développement de nouveaux produits « Idea Supermarket ». Cette section présente des gammes de produits sous marque de distributeur provenant de plus de 60 supermarchés, hypermarchés, discounters, magasins spécialisés et pharmacies du monde entier. Elle inclut également l’exposition de près de 500 nouveaux produits et emballages développés par les exposants.

En outre, tous les produits de détail ayant remporté un prix d’excellence international de la PLMA en 2023 y sont aussi exposés.

Il est à souligner que l’Europe continue d’affirmer sa domination sur le marché mondial des marques de distributeur, avec 10 marchés conservant une part de marché supérieure à 30 %, et 6 marchés dépassant le seuil de 40 %.

Une croissance notable de la part de marché des marques de distributeur a été observée au Portugal (+3,1 %), en Espagne (+1,7 %), en France (+1,3 %) et en République tchèque (+1,1 %). Malgré un léger recul, la Suisse conserve la part de marché la plus élevée parmi les 17 pays, avec 51,8 % (-0,1 % par rapport à l’année précédente).

