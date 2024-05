Ons Jabeur se qualifie pour le 3e tour de Roland-Garros

La championne tunisienne Ons Jabeur s’est qualifiée, ce mercredi 29 mai 2024, pour le troisième tour de Roland-Garros, après sa victoire contre Camila Osorio.

La Tunisienne classée 9e mondiale, a remporté son match contre la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano, 77e mondiale, en trois sets (6-3, 1-6, 6-3) au bout d’un match qui a duré 1h45.

A l’issue du match « la ministre du bonheur » a remercié le public, dans un post publié sur sa page Facebook,en exprimant sa gratitude pour le soutien qui lui a été apporté : « Yallah 🇹🇳❤️ grateful for you support ❤️💪💪

Third round here we come 🙏❤️ »

Au prochain tour, la Tunisienne affrontera la gagnante de la rencontre qui opposer la Canadienne Leylah Fernandez (34e) à la Chinoise Wang Xiyu (61e).

Y. N.