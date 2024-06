Banque mondiale : les programmes de financement en cours en Tunisie  

Les programmes de coopération financière et les projets de développement cofinancés par la Banque mondiale (BM) ont été au centre de la réunion tenue vendredi 31 mai 2024 entre la ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi, et le directeur pays de la BM pour le Maghreb et Malte, Jesko Hentschel.

Les progrès du projet de «Corridor de développement économique Kasserine/Sidi Bouzid/Sfax», cofinancé par la BM et visant à réduire les disparités économiques régionales en améliorant la qualité du transport routier et en facilitant l’accès au financement pour les PME le long du corridor, ont été examinés lors de la réunion.

Le projet «stimulera la croissance économique et le développement dans les régions cibles, d’autant plus qu’il fournira une infrastructure développée qui encouragera l’investissement et donc la création de projets dans les zones situées le long de la route ciblée par la route à quatre voies», peut-on lire dans un communiqué de presse du ministère publié à l’issue de la réunion.

Rappelons qu’un appel d’offres international devrait être lancé au cours de 2024, pour la sélection des promoteurs qui assureront la construction dudit «Corridor». Selon Moez Garma, le directeur des projets d’autoroutes à la Direction générale des Ponts et Chaussées, relevant du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, les travaux démarreront en 2025, et se poursuivront sur une période de 36 mois.

La réunion a, en outre, permis d’examiner le programme de filet de sécurité sociale Amen Social, également cofinancé par la BM, et plusieurs autres programmes de coopération visant à améliorer la sécurité alimentaire et sociale.

Le ministère a indiqué que des projets dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’électricité, l’eau, l’enseignement supérieur, la santé, la protection sociale et la sécurité alimentaire, seront présentés à la BM pour financement.

S’exprimant à cette occasion, le responsable de la BM a «réitéré l’engagement de la BM à continuer d’accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre de ses projets prioritaires de réforme et de développement, à relever les défis actuels et à parvenir à un développement global et durable».