Séisme en Israël : 58% des officiers veulent quitter l’armée à la fin de la guerre

Le journal Yedioth Ahronoth a dévoilé qu’un sondage interne de l’armée israélienne a montré que 42% seulement des officiers en service militaire permanent souhaitent continuer à servir après la fin de la guerre dans la bande de Gaza.

Imed Bahri

Le Yedioth Ahronoth a qualifié ces données de troublantes et d’intéressantes à la fois. Le journal israélien affirme que ces données ont stupéfié les dirigeants de l’armée israélienne et les ont considérées comme un déclin inquiétant de la volonté des officiers permanents de poursuivre leur service militaire. Dans le même temps, le journal note une augmentation des demandes d’officiers souhaitant prendre leur retraite pendant la guerre.

Le journal attribue les raisons du mécontentement des officiers d’abord à la longue durée de la guerre qui entrera dans son neuvième mois le 7 juin prochain, ensuite aux dommages causés à la vie familiale des officiers mais également aux compensations inappropriées ainsi que la pression et la responsabilité qu’impliquent certains emplois au sein de l’armée.

Le Yedioth Ahronoth a ajouté: «Il n’est pas surprenant qu’il existe un fossé entre le système militaire et le secteur privé mais ce double fossé représente la colère et le ressentiment parmi ceux qui servent dans l’armée».

Le journal a cité un officier supérieur anonyme de l’armée israélienne disant: «Les officiers permanents se sentent responsables des dures conséquences de la guerre. Le sentiment d’échec hante les officiers et ils ne veulent pas servir dans un appareil défait.»

Haim Ramon : «L’échec [d’Israël] dans la guerre à Gaza est clair»

Il faut savoir qu’en Israël même plus personne ne croit aux racontars du mythomane de Benjamin Netanyahu qui parle de victoire et d’exploits à Gaza. Il n’y a plus que ces alliés fanatiques de l’extrême-droite toujours avides de plus de sang et lui qui s’accroche au pouvoir pour éviter la case prison qui s’accrochent à une guerre interminable. Haim Ramon, ancien ministre israélien notamment de la Justice et de l’Intérieur et vice-Premier ministre, a déclaré: qu’«Israël est au bord d’une défaite stratégique sans précédent et que son échec dans la guerre dans la bande de Gaza est clair malgré les succès tactiques qui ont été obtenus».

Ramon a ajouté dans une tribune parue vendredi 31 mai 2024 dans le journal Maariv que «la presse israélienne cache au public le fait que l’armée israélienne n’a pas réussi à soumettre ce qu’il appelle les ennemis les plus faibles d’Israël et qu’elle n’avait pas de plan intégré pour occuper Gaza.» Il a également souligné que le gouvernement n’a pas réussi à atteindre les objectifs de guerre qu’il s’était fixés.

Ramon a déclaré que le mouvement Hamas a pu restaurer sa force partout où les forces israéliennes se sont retirées notant que l’armée a été surprise par le nombre de combattants à Jabalia (nord de la bande de Gaza) après avoir déclaré avoir soumis les brigades du Hamas lors de la première phase de la guerre.

Plus tôt, Reshet 13 (Channel 13) israélienne avait cité le président du Conseil national de sécurité, Tzachi Hanegbi, selon lequel Israël n’avait atteint aucun des objectifs de sa guerre dans la bande de Gaza. Il a ajouté: «Nous n’avons pas éliminé le Hamas, nous n’avons pas fourni les conditions nécessaires au retour des détenus et nous n’avons pas pu permettre le retour des habitants des colonies du pourtour de la bande de Gaza chez eux en toute sécurité.» Il a déclaré que l’armée estime que la réalisation des objectifs de guerre nécessite plusieurs années et non un an. Il a ajouté que le cabinet de guerre n’avait précisé aucun objectif clair pour le nord d’Israël (front qui longe la frontière libanaise où les combats avec le Hezbollah se poursuivent depuis le mois d’octobre ce qui a conduit au déplacement des habitants du nord) et n’avait fixé aucune date ni aucun objectif stratégique.

Incapacité du cabinet de guerre à atteindre les objectifs de guerre

Récemment, les critiques se sont multipliées contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant en raison de leur incapacité à atteindre les objectifs de guerre qu’ils ont déclarés notamment le démantèlement du Hamas et la libération des détenus à Gaza.

Le journal Haaretz a publié une enquête sur l’incapacité des services de renseignement israéliens à anticiper l’attaque du 7 octobre dernier qui concluait au mépris, au déni et à l’arrêt de la collecte d’informations sur le Mouvement de la Résistance islamique Hamas depuis plus de deux ans au sein de l’armée israélienne ce qui a conduit à l’opération Déluge d’Al-Aqsa.

Le journal a confirmé que l’échec des services de renseignement israéliens s’est poursuivi après le début de la guerre dans la bande de Gaza soulignant que le mouvement Hamas a pris de court les pronostics et les attentes de l’armée israélienne et que la plupart de ses membres ne sont pas entrés dans les tunnels après la guerre.

Presque huit mois et la guerre génocidaire israélienne se poursuit à Gaza. Cependant, la résistance palestinienne a prouvé sa résilience en continuant à se battre contre Tsahal et plus que sa résilience, c’est sa résurgence dans le nord de Gaza qui intrigue car l’armée israélienne a pourtant prétendu y avoir éradiqué le Hamas.

Quant aux morts et blessés dans les rangs de Tsahal ainsi que les conséquences psychiatriques sur les soldats, c’est l’omerta la plus totale. Les vrais chiffres sont cachés et les chiffres officiels avancés par les autorités israéliennes sont bidonnés.