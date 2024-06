Partenariat entre la Faculté de pharmacie de Monastir et le Groupe Saiph

La Faculté de pharmacie de Monastir a signé une convention de partenariat avec le Groupe Pharmaceutique Saiph visant à améliorer la qualité de la formation dans les métiers de l’industrie pharmaceutique.

La convention, signée le vendredi 31 mai 2024 à Tunis, par le doyen, Mohsen Hsine, et le directeur général de Saiph, Ramzi Sandi, contribuera aux missions de développement, de valorisation et de diffusion des connaissances dans le domaine de la pharmacie.

Elle permettra aux étudiants de la Faculté de pharmacie de Monastir d’entrer en contact avec les professionnels du médicament, de leur faire mieux connaître les différents métiers de l’industrie pharmaceutique et de mieux les préparer à la vie active.

Saiph, qui a été créée en 1992, est un groupe multinational comprenant 4 entreprises: Saiph, la maison mère et complexe industriel et de distribution en Tunisie; Steripharm, une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de médicaments stériles; Ifrikia Santé, une société d’information et de promotion médicales; et Saiph Ivoire, une usine pharmaceutique et plateforme de distribution de médicaments à Abidjan, en Côte d’Ivoire.