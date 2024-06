Homme d’affaire libyen arrêté à Médine suite à un mandat d’arrêt émis par la Tunisie

Des sources proches de la famille de l’homme d’affaires libyen Abdul Rahman Gaja ont rapporté que celui-ci avait été arrêté par les unités de sécurité saoudiennes alors qu’il se trouvait à Médine. L’arrestation de Gaja pourrait être liée à un mandat d’arrêt émis contre lui par les autorités tunisiennes, indique Libya Observer, citant des sources.

Début mai, le président du Conseil des entrepreneurs libyens, Rashid Sawan, a appelé le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah à intervenir concernant le mandat d’arrêt des autorités tunisiennes contre Gaja, affirmant que la partie tunisienne n’avait pas expliqué la raison de ce mandat, ajoute le journal électronique libyen.

Sawan avait ajouté à l’époque que la décision tunisienne avait fait peur aux hommes d’affaires libyens de faire du business avec la partie tunisienne, estimant que l’émission d’un mandat d’arrêt international ne se justifiait pas, car il était possible d’écrire au gouvernement libyen sur tout homme d’affaires libyen effectuant des transactions bancaires avec la Tunisie, d’autant plus que les deux pays entretiennent des relations économiques et commerciales solides, a souligné le journal.

«Sawan a exhorté Dbeibah à former une délégation des ministères des Affaires étrangères, de l’Économie et du Commerce ainsi que des Finances, avec la Banque centrale de Libye et le Conseil des chefs d’entreprises, pour se rendre en Tunisie afin de découvrir le problème d »un grand nombre d’hommes d’affaires libyens dont les comptes en Tunisie ont été suspendus, et de connaître les raisons de cette escalade», écrit Libya Observer.

I. B.